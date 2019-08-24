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نيابة القرنة بالأقصر تخلى سبيل طبيب متهم بالتسبب فى وفاة طفلة بعد عملية جراحية

السبت، 24 أغسطس 2019 10:45 م
نيابة القرنة بالأقصر تخلى سبيل طبيب متهم بالتسبب فى وفاة طفلة بعد عملية جراحية متهم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أمرت نيابة القرنة الجزئية بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار محمود الخامس مدير النيابة، بإخلاء سبيل طبيب متهم بالتسبب في وفاة طفلة خلال إجراء عملية إستئصال للوزتين في مستشفي خاصة بمدينة نقادة التابعة لمحافظة قنا، وذلك بضمان محل إقامة الطبيب الذي إتهمة والد الطفلة بالتسبب في وفاة طفلته.

البداية كانت بإستقبال مستشفي القرنة المركزي غربي الأقصر، الطفلة "نورا.ج.ا" 5 سنوات في حالة صحية سيئة، وذلك علي خلفية إجراؤها لعملية إستئصال لوزتين ولحمية في مستشفي خاصة بمدينة نقادة، ولكنها فارقت الحياة داخل المستشفي وتم وضعها داخل مشرحة المستشفي لفحصها من الطبيب الشرعي، وتم إجراء المعاينة المبدئية لجثة الطفلة بمعرفة الرائد محمد غريب رئيس مباحث مركز شرطة القرنة.

وتم إستدعاء والد الطفلة لسؤاله حول تفاصيل إصابته التي تسببت في وفاتها، وإتهم والد الطفلة "ج.ع" كهربائي سيارات، الطبيب "ه.م" 50 سنة مقيم ببندر الأقصر، بالإهمال والتسبب في وفاة طفلة بقطع شريان خلال إجراء عملية اللوز ولحمة لطفلته مما تسبب في مضاعفات صحية لها عقب إنتهاء العملية داخل مستشفي خاصة بمحافظة قنا، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3341 إداري مركز شرطة القرنة وإنتداب رجال الطب الشرعي لفحص جثمان الطفلة، وتم التحفظ علي الطبيب الذي قام بنقل الطفلة لمستشفي القرنة بعد عرض أسرتها حالتها عليه، وبعرض الطبيب علي النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ويجري إستكمال التحقيقات.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

اتهام طبيب بالاهمال والتسبب بوفاة طفلة

مستشفي القرنة المركزي

نيابة القرنة الجزئية

وفاة طفلة بعد عملية لوزيتن ولحمية بالقرنة

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