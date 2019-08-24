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نقابة الزراعيين تكرم أوائل خريجى كليات الزراعة بالجامعات غدا

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص
نقابة الزراعيين تكرم أوائل خريجى كليات الزراعة بالجامعات غدا نقابة المهن الزراعية
كتبت آية دعبس

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 تنظم نقابة المهن الزراعية، غدا الأحد، أول احتفال لتكريم أوائل الخريجين بكليات الزراعة لعدد 25 كلية بإجمالي عدد 100 خريج من الجامعات المصرية، وذلك بنادي الزراعيين بالدقي بحضور وزير الزراعة وعمداء كليات الزراعة ومسئولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان والشركات الاستثمارية في قطاع الزراعة، ضمن خطة النقابة لربط الخريجين بسوق العمل.

 

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية السبت، أن الاحتفالية تأتي في إطار دور النقابة في تشجيع النابغين من طلاب كليات الزراعة بالجامعات المصرية، وتأكيدا علي أهمية التفوق الدراسي كأحد الأدلة للتفوق في الجانب العملي بعد انتقال خريج كليات الزراعية من مرحلة الدراسة إلي المرحلة العملية في سوق العمل الزراعي لتطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلي ان الإحتفالية لا تقتصر علي مشاركة نقابة الزراعيين فقط ولكنها تمتد لمشاركة  من النقابات الآخري ورؤساء النقابات المهنية للمعلمين والبيطريين والاجتماعيين.

 

وأضاف "خليفة"، ان الاحتفالية تستهدف ربط خريجي كليات الزراعة بأسواق العمل باعتبار ان نقابة المهن الزراعية هي المظلة لجميع خريجي الجامعات من كليات الزراعية أو من الأساتذة وعمداء الكليات، وهو ما يضفي تكريما للعلم والعلماء لدورهم في تخريج طلاب متفوقين في حياتهم العملية، لتطوير القطاع الزراعي المصري وتحديثه وفقا لرؤية الدول في تنمية هذا القطاع الحيوي.

وأوضح نقيب الزراعيين، أهمية التحديث المستمر للمناهج التعليمية في المدارس الزراعية وكليات الزراعية لكي تتواكب مع فكر التحديث الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروعات القومية الزراعية ومنها مشروع الصوب الزراعية واستصلاح الأراضي الجديدة، مشددا علي أن ذلك يرتبط برؤية تطوير التعليم الزراعي لتحقيق منافسة واقعية وعملية للخريجين في أسواق العمل بالقطاع الزراعي.

وكشف نقيب الزراعيين عن إنه يتم تنظيم زيارة ميدانية لأوائل الخريجين في اليوم التالي للإحتفالية لزيارة إحدي المزارع الكبرى في الإستثمار الزراعي تستهدف إطلاعهم علي الخبرات العملية في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي، وتعريفهم بأهمية الإستثمار الزراعي في توفير فرص العمل المناسبة للخريجين إعتمادا علي كفاءة الخريج وقدرته علي التفاعل مع مشاكل القطاع الزراعي.

 

 

 


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الجامعات

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