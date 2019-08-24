نائب رئيس غرفة مواد البناء: خفض أسعار الفائدة يخدم الاستثمار فى مصر

كتب – إسلام سعيد

أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن قرار لجنة السياسية النقدية بخفض أسعار الفائدة قرار ايجابي ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر.

وأضاف الدسوقي فى بيان له اليوم، أن خفض الفائدة الرئيسية 150 نقطة يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى ان قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي وان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجراءات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات كان لابد منها بعدما كان الاقتصادي المصري على حافة الهاوية، كما ان القرار يثبت التوقعات السليمة وصحة البيانات والمؤشرات الدولية التي اصدرتها كبري المؤسسات المالية للإشادة بالاقتصاد المصري.

ولفت نائب رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نجاحات عديدة على المستوي الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وهو ما تجلي فى خفض معدلات التضخم وزيادة النمو الاقتصادي بالاضافة إلي زيادة الاحتياطي من العملة الاجنبية وانخفاض معدلات البطالة.