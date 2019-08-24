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موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

السبت، 24 أغسطس 2019 06:01 م
موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا امتحانات الثانوية - أرشيفية

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نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها:  حسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللغط الذى ظهر خلال الفترة الماضية حول مصير الصف الثانى الثانوى ودخوله فى الثانوية التراكمية من عدمه، حيث أكد أنه تقرر اعتبار الصف الثانى الثانوى دفعة العام الدراسى الجديد 2019/2020 سنة نقل عادية لا تدخل ضمن مجموع الثانوية التراكمية بشكل استثنائى على دفعة العام المقبل فقط على أن تدخل الدفعات المقبلة فى الثانوية التراكمية.
 
 
 
حسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللغط الذى ظهر خلال الفترة الماضية حول مصير الصف الثانى الثانوى ودخوله فى الثانوية التراكمية من عدمه، حيث أكد أنه تقرر اعتبار الصف الثانى الثانوى دفعة العام الدراسى الجديد 2019/2020 سنة نقل عادية لا تدخل ضمن مجموع الثانوية التراكمية بشكل استثنائى على دفعة العام المقبل فقط على أن تدخل الدفعات المقبلة فى الثانوية التراكمية.
 
 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019.
 
 
تشارك الدولة المصرية فى اجتماعات قمة السبع الكبرى التى تنطلق اليوم فى مدينة بياريتز بفرنسا والتى وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الجارى، وتعد دولة ألمانيا من الدول السبع الكبرى، ويعرض الفيديو التالى تصريحات من مسئولين بدولة ألمانيا تؤكد قوة الدولة المصرية.
 
 
في تقرير بعنوان "هل تستطيع سويسرا تحمل صندوق حكومي؟" نشر على موقع finews.com ، وهو موقع إخبارى رائد في سويسرا فى القطاع المالي، أثنى يورجن برونستاين الباحث المتخصص فى الشؤون السياسية والاقتصادية على تجربة صناديق السيادية المصرية، وطالب سويسرا بالسير على نفس الخطوات مصر وسنغافورة. 
 
 
تزامنا مع مشاركة الدولة المصرية فى اجتماعات قمة السبع التى انطلقت اليوم فى مدينة بياريتز بفرنسا وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الجارى، وتعد دولة كندا من الدول السبع الكبرى، وفيما يلى نستعرض أبرز إشادات دولة كندا بالدولة المصرية والتى جاءت كالتالى:
 
 
عندما تسمع عن قلق عالمى بشأن حريق غابات، فربما يتوارد لذهنك عبارات التوعية الخاصة بضرورة حماية البيئة والحفاظ على الأشجار والنباتات، غير أن الأمر ليس مجرد عبارات إنشائية أو دعوة من نشطاء البيئة، بل يتجاوز إلى مصير أهل الأرض الذى يحصل على نحو ربع الأكسجين من تلك المنطقة البعيدة التى توصف برئة العالم. ونقدم هنا مزيد من التفاصيل عنها:
 
 
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مسئولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة القدس مقابل مبلغ مالى.
 
 
 
مفاجآت مُثيرة فى الاتحاد الوطنى لكرة القدم، وجاءت البداية بإعلان اللواء ثروت سويلم الرئيس التنفيذى لاتحاد الكرة تقديم استقالته، ليُعلن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية، قبول الاستقالة، وواصل الجناينى الإعلان عن القرارات المختلفة فى العديد من الأمور، وذلك من خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت فى مقر الجبلاية، والتى نستعرضها فى التقرير التالى.

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الثانى الثانوى

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