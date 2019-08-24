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من الضرائب إلى خفض سعر اليوان.. أبرز محطات الصراع التجارى بين بكين وواشنطن

السبت، 24 أغسطس 2019 05:30 م
من الضرائب إلى خفض سعر اليوان.. أبرز محطات الصراع التجارى بين بكين وواشنطن ترامب
إيمان حنا

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تشتعل نيران الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية مجددا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية يبدأ تنفيذها فى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار الحرب الاقتصادية المستمرة منذ شهور بين الولايات المتحدة والصين.

 

فقد قررت الإدارة الأمريكية أن تزيد اعتبارا من الأول من أكتوبر الرسوم الجمركية لتصبح 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

 

فى المقابل ستفرض على السلع المتبقية المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار رسوم نسبتها 15 بالمئة بدلا من 10 بالمئة، اعتبارا من الأول من سبتمبر. واستثنت من ذلك السلع ذات الاستهلاك الواسع التي ستفرض عليها الرسوم اعتبارا من 15 ديسمبر.

فيما يلى أبرز 10 محطات للصراع التجارى بين البلدين..

 

ـ فى بداية مارس 2018 فرضت أمريكا رسوما على الفولاذ والألمنيوم بنسبة 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على واردات الألمنيوم من دول عديدة

 

ـ22  مارس 2018 أصدرت بكين قائمة تضم 128 سلعة فرضت عليها رسوما تتراوح بين 15 و 25 بالمئة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.

ـ فى 3 أبريل2018 نشرت واشنطن لائحة بمنتجات صينية يمكن فرض رسوم عليها، وردت بكين بقائمة واردات بالقيمة نفسها 50 مليار دولار.

 

 ـ فى 19 مايو 2018  أعلن البلدان اتفاقا مبدئيا على خفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير، وبعد ذلك خفضت الصين الرسوم الجمركية على سلع أمريكية.

 

 ـ فى 6 يوليو 2018 استأنف البلدان حربهما التجارية، فقد فرض ترامب رسوما أمريكية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية. وفرضت الصين رسوما على بضائع بقيمة 34 مليار دولار أيضا.

 

 

ـ فى24 سبتمبر فرضت واشنطن رسوما جمركية 10% على 200مليار دولار من الواردات الصينية، وردت بكين برسوم جمركية على سلع أميركية بستين مليار دولار.

 

ـ فى 15 مايو 2019 أصدر ترامب مرسوماً يحظر على شركات الاتصالات الأمريكية شراء معدات من شركات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطراً عليها، في إجراء يستهدف شركة هواوي الصينية العملاقة.

 

ـ فى الأول من يونيو الماضى زادت الصين التعرفات الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

 ـ فى 29 يونيو الماضى اعلن الرئيسان الأمريكى والصينى هدنة جديدة في الحرب التجارية، مع تعهد واشنطن عدم فرض رسوم إضافية .

 

ـ فى الاول من أغسطس الجارى أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ عشرة بالمئة على سلع صينية بقيمة 300 مليار.

 

 

ـ فى الخامس من أغسطس خفضت الصين سعر عملتها لأقل سعر لها منذ 11عاما ما دفع واشنطن لاتهام بكين بالتلاعب بعملتها لدعم صادراتها.

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الشركات الصينية أوقفت شراء منتجات زراعية أمريكية.

 

ـ 13 أغسطس أعلن تراب إرجاء رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 بالمئة على منتجات استهلاكية كان مقررا في الأول من سبتمبر، إلى 15  ديسمبر.

 

ـ23 أغسطس أعلنت بكين فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

 

وردت امريكا بقرار زيادة الرسوم الجمركية لتصبح 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

 

 


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ترامب

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الحرب التجارية

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