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منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على نقطة تفتيشية فى باكستان

السبت، 24 أغسطس 2019 05:50 م
منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على نقطة تفتيشية فى باكستان حادث إرهابى - أرشيفية
كتب لؤى على

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أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف الهجوم الإرهابى الذى قام به مسلحون مجهولون، على نقطة تفتيشية بمنطقة "دربان كلان" الواقعة بمدينة "ديرا إسماعيل خان"، بشمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة اثنين آخرين.

 

وأكدت المنظمة فى بيان لها أن أسوأ ما ابتليت به الأمة الإسلامية هو: جماعات التكفير والإرهاب التى تقوم بسفك الدماء، وإزهاق الأرواح، ونشر الفزع فى قلوب الآمنين المسالمين، بدعوى أنهم يجاهدون فى سبيل الله، والحق أنهم عين المفسدين المحاربين لله تعالى ولرسوله ﷺ.

 

وشددت المنظمة على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع فى دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

 

ودعت المنظمة قادة الراى فى العالم أجمع، إلى التصدى المادى والمعنوى للإرهاب الأسود، ولهذه العصابة المجرمة من الإرهابيين، والقضاء النهائى على أوكار المخربين والمتطرفين أيًا كان جنسهم أو موطنهم، مشددة على أن الإرهاب لا ينتمى لدين أو وطن.

 

وتقدمت المنظمة فى ختام بيانها بخالص العزاء إلى لأهالى الضحايا، داعية الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات التطرف والإرهاب.


الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

باكستان

الشرطة

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