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مقتل 2 وإصابة مثلهما فى هجوم مسلح على نقطة تفتيشية شمال غرب باكستان

السبت، 24 أغسطس 2019 12:13 م
مقتل 2 وإصابة مثلهما فى هجوم مسلح على نقطة تفتيشية شمال غرب باكستان باكستان - أرشيفية
إسلام آباد (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة اثنين آخرين، بعد قيام مسلحين مجهولين بالهجوم على نقطة تفتيشية بمنطقة "دربان كلان" الواقعة بمدينة "ديرا إسماعيل خان" بشمال غرب البلاد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أن منطقة "دربان كلان" هي منطقة مكتظة بالبشر، حيث تعد نقطة اتصال تربط إقليم "خيبر باختونخوا" بإقليم "البنجاب" ومقاطعة "وزيرستان الجنوبية" وإقليم "بلوشستان".

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة تمركزت عند موقع الهجوم، حيث أجبرت المسلحين على الهرب، كما طوقت قوات الأمن المنطقة وأطلقت عمليات مطاردة لمنفذى الهجوم.

كان فصيل منتمى لحركة طالبان باكستان، أعلن مسئوليته عن تنفيذ الهجوم الذى وقع بالقرب من المعقل السابق لحركة طالبان المتطرفة فى وزيرستان الجنوبية الواقعة على الحدود مع أفغانستان.

وأفادت الشرطة بأنه تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، كما تبين أن ضحايا الهجوم هم موظفان أحدهما يعمل فى مطعم والآخر بمحطة وقود.

 


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هجوم مسلح

اسلام اباد

دربان كلان

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الشرطة الباكستانية

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