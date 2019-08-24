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مطران المنيا للكاثوليك يكرم الناجحين فى الثانوية العامة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:17 م
مطران المنيا للكاثوليك يكرم الناجحين فى الثانوية العامة مطران المنيا للكاثوليك يكرم الناجحين فى الثانوية العامة
سارة علام

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كرم الأنبا بطرس فهيم مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة بكاتدرائية يسوع الملك خلال اجتماع الأسرة، مساء أمس.

 

وشارك فى اللقاء كلًا من الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا تخلل اللقاء فقرات الترانيم بقيادة ميرفت جاد وكورال كنيسة يسوع الملك، كما قاد الأب أنجيلوس منير لقاء عنوانه ثلاثية الحياة، وتم الاحتفال بأعياد الميلاد لبعض من خدام لجنة الأسرة.

 

الجدير بالذكر أن الكنائس دأبت على تكريم الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة والجامعات ضمن أنشطتها الاجتماعية إذ زار الأنبا مقار أسقف العاشر من رمضان الطلاب الناجحين فى منازلهم عقب ساعات من ظهور النتيجة.


انبا بطرس فهيم

مطران المنيا الكاثوليك

الكاثوليك

شباب الكاثوليك

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