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مصر للطيران تعلن عودة 48 ألفا و500 حاج من الأراضى المقدسة حتى الآن

السبت، 24 أغسطس 2019 01:35 م
مصر للطيران تعلن عودة 48 ألفا و500 حاج من الأراضى المقدسة حتى الآن حجاج
كتبت ـ رحاب نبيل

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أعلنت مصر للطيران، عن عودة 48 ألفا و500 حاج من الأراضي المقدسة،على متن 223 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات و القرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل ،وذلك منذ بداية الجسر الجوي المخصص لعودة الحجاج .
 
وتواصل مصر للطيران جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الأحد 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 3700 حاج بواقع 8 رحلات من جدة لنقل 2000 حاج بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.
 
 

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