سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 02:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 3 أشخاص وإجلاء 300 آخرين عن مركب محترق قبالة "جاوة" الإندونيسية

السبت، 24 أغسطس 2019 01:31 م
مصرع 3 أشخاص وإجلاء 300 آخرين عن مركب محترق قبالة "جاوة" الإندونيسية مركب-صورة ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سياهرول نوجروهو، المسؤول الحكومي في إندونيسيا اليوم،السبت، إن رجال الإنقاذ عثروا على جثامين 3 أشخاص، وتمكنوا من إنقاذ 300 شخص آخر من المركب المحترق قبالة سواحل جزيرة "جاوة" الإندونيسية.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن مركب "كيه إم سانتيكا نوسانتارا" كانت تبحر بين مدينة "سورابايا" وبلدة "باليكبابان" الواقعة في جزيرة "بورنيو" حينما أضرمت النيران بها مساء،الخميس، الماضي.

وأصدرت وكالة "باسارناس" للإنقاذ بيانا يؤكد وجود 303 ركاب على متن المركب المحترق، من بينهم القتلى الثلاثة.

وصرح بودي براسيتيو المسؤول بالوكالة، بأن عمليات البحث عن أي مفقود آخر ستستمر اليوم، مشيرا إلى أن الوكالة ستقوم بتوزيع سفن من الموانئ القريبة بجانب تحليق مروحية للمراقبة.

وأكد براسيتيو وجود تضارب بين الأعداد المعلنة والأعداد المتواجدة بالفعل على متن المركب، حيث ذكرت تقارير في بداية الحادثة أن المركب كان على متنه 227 راكبا.

ولم يذكر أي مسئول حتى الآن السبب وراء اندلاع الحريق بالمركب.

يذكر أن العبارات تعتبر وسيلة نقل أساسية في إندونيسيا التي تتكون من 17 ألف جزيرة.

 


اندونيسيا

مركب

جاوة

حريق

عبارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة