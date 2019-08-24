مصرع مهاجر وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بمقدونيا الشمالية

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أعلنت شرطة مقدونيا الشمالية مصرع مهاجر شاب يحمل الجنسية البنغالية وإصابة 12 آخرين إثر اصطدام شاحنة صغيرة تقل مهاجرين بشاحنة أخرى على طريق رئيسي سريع في جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم،السبت، عن الشرطة المقدونية قولها إن سيارة تحمل 13 مهاجرا بداخلها (10 يحملون الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية البنغالية) اصطدمت بالجزء الخلفي لشاحنة بالقرب من بلدة "ديمير كابيا" مساء أمس واحترقت.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم نقل 4 مهاجرين أصيبوا إصابات بالغة إلى عيادات بالعاصمة سكوبي، فيما نقل 8 مهاجرين آخرين إلى مستشفى في بلدة "كافادارشي". وتمكن السائق من الفرار من موقع الحادث.

ويُعتقد أن المهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عبر اليونان حيث قاموا بدفع أموال إلى مهربين ليتم نقلهم باتجاه الشمال إلى صربيا ومنها إلى قلب أوروبا.