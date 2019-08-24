مصرع مسجل خطر فى تبادل إطلاق النار مع أمن الشرقية

وكانت قد وردت معلومات إلى أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية بتواجد "الأنصاري ب" مسجل خطر فئة أ مقيم قرية الطوابرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، داخل نطاق المحافظة، وتم متابعته من قبل قوات البحث الجنائي وبتحديد مكان اختبائه داخل منطقة بوذ الحوض قسم صان الحجر الشرقية، وعلى الفور انتقل فريق البحث بقيادة اللواء عمرو روؤف مدير مباحث مديرية أمن الشرقية، وفريق البحث الجنائي والقوة المرافقة له وأثناء مداهمة المكان قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلي الفور تعاملت معه القوات وردت على مصدر النيران، ولقي مصرعه، وجاري تحرير المحضر اللازم عن تلك الواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.