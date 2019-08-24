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مصرع مسجل خطر فى تبادل إطلاق النار مع أمن الشرقية

السبت، 24 أغسطس 2019 01:52 م
مصرع مسجل خطر فى تبادل إطلاق النار مع أمن الشرقية جثة - أرشيفية
الدقهلية ـ شريف الديب - فتحية الديب

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لقى أحد العناصر شديدة الخطورة دائرة مركز المنزلة مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.
 
 
 

 


الدقهلية

اخبار الحوادث

مقتل مسجل خطر

مديرية امن الشرقية

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