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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

السبت، 24 أغسطس 2019 07:53 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

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لقى منذ قليل شخص مصرعه وأصيب شخصان آخرين بإصابات خطيرة فى حادث تصادم على طريق "جنزور – بابل"، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق "بابل – جنزور" بين دراجة نارية وسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن مصرع  شخص وإصابة شخصان آخرين بإصابات خطيرة.

 

على الفور انتقلت سيارتى إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بالمحافظة، شادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى تلا وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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