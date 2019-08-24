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مدير مباحث أسوان يلقى القبض على أحد أباطرة الأسلحة والمخدرات بكوم أمبو

السبت، 24 أغسطس 2019 12:05 ص
مدير مباحث أسوان يلقى القبض على أحد أباطرة الأسلحة والمخدرات بكوم أمبو المتهم والمضبوطات
كتب عبده زكى

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قاد اللواء حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بأسوان حملة مبكرة أسفرت عن القبض على تاجر أسلحة ومخدرات وبحوزته عدد من البنادق الآلية والخرطوش ومئات الطلقات وكميات كبيرة من مخدر البانجو.
 
كانت البداية بورود معلومات إلى رجال مباحث مركز كوم أمبو تفيد بتفاقم نشاط كلا من "م. العسكرى"و"م العباسى" المقيمين بقرية السبيل فى الاتجار بالأسلحة والمخدرات.
 
أكدت التحريات صحة المعلومات فأخطر رئيس مباحث كوم أمبو اللواء حمدى هاشم الذى أمر باتخاذ اللازم تمهيدا لمداهمة المتهمين.
 
بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة داهمت القوات، المتهمين وألقى القبض على "م.العسكرى" وبحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش وعدد كبير من الطلقات وكميات كبيرة من مخدر البانجو، وباستجواب المقبوض عليه اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فتحرر له المحضر اللازم وباشرت معه النيابة العامة التحقيق وقررت حبسه احتياطيا على ذمته وطلبت تحريات المباحث التكميلية.
 
المتهم بعد القبض عليه
المتهم بعد القبض عليه
 

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