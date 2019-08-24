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مدرعات ومجموعات قتالية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 644 قطعة سلاح

السبت، 24 أغسطس 2019 11:33 ص
مدرعات ومجموعات قتالية تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 644 قطعة سلاح أسلحة نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اقتحمت مدرعات الشرطة والمجموعات القتالية والعمليات الخاصة، عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية"، حيث تم ضبط 838 متهم وبحوزتهم.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 644 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "72 بندقية آلية – 114 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 60 طبنجة – 398 فرد محلى الصنع - 2485 طلقة مختلفة الأعيرة – 1585 قطعة سلاح أبيض".

وداهمت قوات الشرطة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها " 3 مسدس – 4 فرد محلى - أدوات وأجزاء التصنيع".

 


سلاح

تصنيع السلاح

صناعة السلاح

اسلحة

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