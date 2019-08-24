سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 11:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

"متفرغة للصغير وعاقلة وبالغة وأمينة على المحضون".. أبرز شروط حضانة الزوجات

السبت، 24 أغسطس 2019 10:37 ص
"متفرغة للصغير وعاقلة وبالغة وأمينة على المحضون".. أبرز شروط حضانة الزوجات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سعيد الضبع، المحامى المختص بقضايا محكمة الأسرة إن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

وتابع الضبع، نصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانه للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

وأضاف، أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

وأكد، أنه يشترط فى الحاضنة سواء كانت أما أو غيرها أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير وعاقلة وبالغة وأمينة على المحضون، كما يجب أن تكون قادرة على تربيته وصيانته .

وأشار المحامى إلى أن  نص القانون حال زواج الأم على سقوط الحضانة عنها، إذا تزوجت من غير زى رحم عن الصغير،  ورغم ذلك فى بعض الحالات قد يكون استمرار الحضانة مع الأم رغم زواجها فى مصلحه الصغير، و ترك المشرع تقدير ذلك لقاضى الموضوع.


محكمه الاسره

شروط سقوط الحضانه

قانون الأحوال الشخصية

زوجات معنفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة الأسرة ترفض دعوى زوجة لإلزام طليقها بإلحاق طفليه بمدرسة بـ72 ألف جنيه سنويا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 10:14 ص

محكمة الأسرة بأكتوبر تقضي بتمكين مسن من رؤية أحفاده داخل منزله كل أسبوع

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:00 ص

محكمة الأسرة ترفض إلزام فتاة برد شبكة بـ60ألف جنيه لخطيبها..وتؤكد:هبة ولا ترد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:40 ص

"مخدرات فى بيتى".. موظف يشكو زوجته لمحكمة الأسرة لتعاطيها المخدرات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:00 ص

محكمة الأسرة تلزم أب بدفع 6 آلاف جنيه شهريا مصروفات جلسات تعليمية لطفلتيه

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:00 ص

محكمة الأسرة تلزم أب بدفع نصف المصروفات الدراسية لطفليه لتعسر حالته المادية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:53 م

زوجة لمحكمة الأسرة: "حماتى تساومنى على دفع 50 ألف لإقناع ابنها لتطليقى"

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة