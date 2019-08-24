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ماكرون: "إذا استمعنا إلى أشخاص غير سعداء فلن نفعل أى شىء مرة أخرى"

السبت، 24 أغسطس 2019 01:08 م
ماكرون: "إذا استمعنا إلى أشخاص غير سعداء فلن نفعل أى شىء مرة أخرى" ماكرون
كتب : أحمد علوى

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قبل الافتتاح الرسمى لمجموعة السبع ، ذهب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى قاعة إراتى للقاء المسئولين المنتخبين المحليين والجهات الفاعلة الاقتصادية فى المنطقة، وتناول رئيس الجمهورية استياء سكان بياريتز الذين يواجهون إغلاق مدينتهم، نتيجة التعزيزات الامنية لتامين الحدث العالمة  "G7"، وقال "إذا استمعنا إلى أشخاص غير سعداء ، فلن نفعل أى شيء مرة أخرى، يجب أن نتفق على تجاهل الإزعاج والتعاون للحفاظ على الحدث".

شكر إيمانويل ماكرون خلال كلمته، المشاركين وشرح أنه كان حريصًا على ضمان أن يكون مكان الحدث مؤمن وان ينال إعجاب قادة العالم، واشاد بوسائل الإعلام التى تنقل الحدث والتى ستعكس الصورة الرائعة لمدينة بياريتز والمجهودات التى تقوم بها الدولة.

 

 

 


ماكرون

مجموعة السبع

G7

الرئيس الفرنسى

اخبار العالم

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