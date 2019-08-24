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"ماستر كارد" ترصد عمليات اختراق لبيانات عملائها فى بلجيكا وألمانيا

السبت، 24 أغسطس 2019 12:09 ص
"ماستر كارد" ترصد عمليات اختراق لبيانات عملائها فى بلجيكا وألمانيا ماستركارد
كتب : أحمد علوى

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أبلغت شركة "ماستركارد" مسئولى حماية البيانات فى ألمانيا وبلجيكا، باختراق بيانات عملائها التى رصدته الشركة فى بداية الأسبوع الجارى.

وقالت هيئة الرقابة البلجيكية فى بيان، إن شركة البطاقات نبهتها إلى اختراق تم اكتشافه فى 19 أغسطس، مؤكدة أنه أثر على عدد كبير من بيانات العملاء، لاسيما المتواجدين فى ألمانيا.

وتقوم شركة ماستركارد بالتحقيق فى القضية، واتخذت بالفعل خطوات علاجية وحذفت أى بيانات شخصية تم نشرها عبر الإنترنت.

وتُلزم قواعد حماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبى الشركات بإخطار المنظمين بأى خروقات محتملة للبيانات فى غضون 72 ساعة، وإبلاغ العملاء المتأثرين إذا كان الانتهاك يمثل خطراً محتملاً عليهم.

كما تمنح قوانين الاتحاد الأوروبى، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2018، لمنظمى الخصوصية التابعين للكتلة صلاحيات جديدة لتغريم الشركات بما يصل إلى 4% من المبيعات السنوية لأخطر الانتهاكات.

وأكدت "ماستركارد" فى بيان: "الحادث لا صلة له بشبكة معاملات ماستركارد للدفع، إننا نأخذ الخصوصية والأمن بجدية بالغة ونتخذ كل خطوة ممكنة للتحقيق فى المشكلة وحلها".

من جهته قال رئيس هيئة حماية البيانات البلجيكية ديفيد ستيفنز، "تلقينا الكثير من الأسئلة والشكاوى منذ الإعلان عن هذا الحادث، ونريد أن نطمئن المستخدمين".

وأضاف ستيفنز، أجرينا اتصالات مع "ماستركارد" من أجل الحصول على معلومات إضافية، والجهة المنظمة تتابع القضية عن كثب مع هيئة حماية البيانات وجميع السلطات المعنية الأخرى.

 

 


ماستركارد

اخبار العالم

اختراق حسابات

الخصوصسة

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