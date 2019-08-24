لاعبو الأولمبياد أكثر عرضة لتسوس الأسنان بسبب المشروبات الرياضية

كتبت هند عادل

كشفت دراسة جديدة أن لاعبى المسابقات الأولمبية يعانون من معدلات مرتفعة من أمراض اللثة وتسوس الأسنان لأنهم يستهلكون الكثير من المشروبات الرياضية المحملة بالسكر مما يؤدي إلى تآكل الأسنان.

وألقى الباحثون باللوم على الرياضيين في الاستخدام المكثف للمشروبات الرياضية الغنية بالسكر، حيث أكد العلماء إن الرياضيين المميزين يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الفم رغم أنهم ينظفون أسنانهم بشكل متكرر أكثر من غيرهم، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل".

وأجرى الباحثون دراسة على 352 رياضياً أولمبيًا ومحترفًا عبر 11 فريقًا من بريطانيا حول عاداتهم وفحص أسنانهم،وكشفت النتائج أن نصفهم تقريبا لديهم تسوس الأسنان غير المعالج وأظهرت الغالبية العظمى علامات مبكرة على التهاب اللثة.

وألقى الباحثون باللوم على الاستهلاك العالي لمنتجات مثل ألواح الشوكولاتة والمشروبات الرياضية والمواد الهلامية ذات النكهة والتي يستخدمها الرياضيون يوميًا للحصول على الطاقة الذى يحتاجه جسمهم.

وقال باحثون في جامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن إن الرياضيين المميزين يعانون من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الفم بسبب ارتفاع استهلاكهم من المشروبات الرياضية.

ويعتمد الرياضيون على نظام غذائي غني بالكربوهيدرات بشكل عام لأنهم نشيطون للغاية، والمشكلة هي أن مخاطر الإصابة بأمراض الفم قد تزداد بسبب التغيرات في تكوين اللعاب أثناء التمرين وقله المناعة بعد جهد مكثف في ممارسة الرياضة.