كيف يستطيع الإنسان العيش بحالة تأمل؟..استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب

تقرير خاص

أحيانا يشعر الإنسان بأنه يريد أن يعيش في حالة من الهدوء والصفاء النفسي والذهني، حتى يستطيع أن يشعر بالراحة من متاعب وضغوط الحياة، وأحيانا ممارسة تمارين التأمل أو العيش في حالة من التأمل تجعل الإنسان يعيش هذه الحالة.

جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة يوضح في التقرير التالي كيف يعيش الإنسان في حالة من التأمل من أجل الحصول على الصفاء النفسي والذهني؟



فوائد للوصل الي "مرحلة اللا شيء" في التأمل

واوضح جراند ماستر احمد شعبان في حديثه لـ " اليوم السابع" ان هناك طريقة بسيطة في التأمل كل أنسان يستطيع أن يمارسها، من أصغر سن يستطيع ممارسة التأمل لأكبر سن، لافتاً أنه لا يوجد سن محدد لممارسة التأمل، ولا تحتاج لفترة من التدريب عليها، ولا تحتاج أن تكون خبير بها.

واشار ان التأمل عبارة عن استرخاء تام في مكان به اضاءة خافته، بعيدا عن أي ضوضاء، ثم التنفس بشكل كامل في الشهيق والزفير، ويمكنك الجلوس بشكل مربع، وأثناء التأمل كف اليدين تكون مفتوحه، وفي هذا الوقت الأفكار التي تمر في تفكيرك يجب أن تعبر أو تمر مرور الكرام دون أن تتفاعل معها، سواء كانت تلك الأفكار سعيدة أو حزينة، وإذا كانت هناك أفكار حزينة يجب ألا تتأثر بها، أو تفكر بها أو تقوم بتحليلها، اجعلها تمر.

واستطرد: بعد مرور ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة حسب قدرة كل شخص ستصل إلي مرحلة تسمى "الا شيء" ووقتها ستكون لا تفكر في اي شيء تماما، وهي تلك المرحلة التي نريد أن نصل إليها حتى لو بضع من الثواني.

وأوضح إلي إن الإنسان بوصوله لهذه المرحلة يستفيد أشياء كثيرة للغاية، أولا سيشعر براحة عالية جدا نفسياً وجسدياً، والجسم يشعر بالراحة كثيراً، حتى إن بعض الأشخاص نومهم يقل بعد ممارسة التأمل، لأن بعد ممارسة هذا التمرين يكون الجسم في عدم احتياج للنوم، حيث إن ممارسة التأمل مفعوله مثل مفعول العلاج القوي في جسم الإنسان، أيضا ممارسة التأمل تجعل الإنسان لديه قدرة أعلى في التحكم في افكاره، والتحكم أعلى في مشاعرك، وتعيش حياتك اليومية في راحة أكثر نفسياً وجسديا وفكريا.

وبعض الأشخاص لديهم الحاسة السادسة نشيطة فنشاطها يزيد بممارسة تمارين التأمل، حيث يزيد الشفافية لديه.

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