سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

كيف يستطيع الإنسان العيش بحالة تأمل؟..استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب

السبت، 24 أغسطس 2019 04:11 م
كيف يستطيع الإنسان العيش بحالة تأمل؟..استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحيانا يشعر الإنسان بأنه يريد أن يعيش في حالة من الهدوء والصفاء النفسي والذهني، حتى يستطيع أن يشعر بالراحة من متاعب وضغوط الحياة، وأحيانا ممارسة تمارين التأمل أو العيش في حالة من التأمل تجعل الإنسان يعيش هذه الحالة.

جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة يوضح في التقرير التالي كيف يعيش الإنسان في حالة من التأمل من أجل الحصول على الصفاء النفسي والذهني؟

فوائد للوصل الي "مرحلة اللا شيء" في التأمل
فوائد للوصل الي "مرحلة اللا شيء" في التأمل

 

واوضح جراند ماستر احمد شعبان في حديثه لـ " اليوم السابع"  ان هناك طريقة بسيطة في التأمل كل أنسان يستطيع أن يمارسها، من أصغر سن يستطيع ممارسة التأمل لأكبر سن، لافتاً أنه لا يوجد سن محدد لممارسة التأمل، ولا تحتاج لفترة من التدريب عليها، ولا تحتاج أن تكون خبير بها.

واشار ان التأمل عبارة عن استرخاء تام في مكان به اضاءة خافته، بعيدا عن أي ضوضاء، ثم التنفس بشكل كامل في الشهيق والزفير، ويمكنك الجلوس بشكل مربع، وأثناء التأمل كف اليدين تكون مفتوحه، وفي هذا الوقت الأفكار التي تمر في تفكيرك يجب أن تعبر أو تمر مرور الكرام دون أن تتفاعل معها، سواء كانت تلك الأفكار سعيدة أو حزينة، وإذا كانت هناك أفكار حزينة يجب ألا تتأثر بها، أو تفكر بها أو تقوم بتحليلها، اجعلها تمر.

واستطرد: بعد مرور ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة حسب قدرة كل شخص ستصل إلي مرحلة تسمى "الا شيء" ووقتها ستكون لا تفكر في اي شيء تماما، وهي تلك المرحلة التي نريد أن نصل إليها حتى لو بضع من الثواني.

وأوضح إلي إن الإنسان بوصوله لهذه المرحلة يستفيد أشياء كثيرة للغاية، أولا سيشعر براحة عالية جدا نفسياً وجسدياً، والجسم يشعر بالراحة كثيراً، حتى إن بعض الأشخاص نومهم يقل بعد ممارسة التأمل، لأن بعد ممارسة هذا التمرين يكون الجسم في عدم احتياج للنوم، حيث إن ممارسة التأمل مفعوله مثل مفعول العلاج القوي في جسم الإنسان، أيضا ممارسة التأمل تجعل الإنسان لديه قدرة أعلى في التحكم في افكاره، والتحكم أعلى في مشاعرك، وتعيش حياتك اليومية في راحة أكثر نفسياً وجسديا وفكريا.

وبعض الأشخاص لديهم الحاسة السادسة نشيطة فنشاطها يزيد بممارسة تمارين التأمل، حيث يزيد الشفافية لديه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والريكي يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر أحمد شعبان  عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/ReikiworldEg/

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر أحمد شعبان :

https://www.karmaacademy.org

والانستجرام:

https://www.instagram.com/ahmedshaabanameen/

 

عنوان مركز كارما:

 3عمارات سيتي ستار الدور السادس / مدينة 6 أكتوبر الحي 11

 

للتواصل--احمد-شعبان---Copy

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


أحمد شعبان

الطاقة الحيوية

الريكي

النشاط

الحيوية

الطاقة السلبية

التأمل

مرحلة اللاشيء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة