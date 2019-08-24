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كيف تتعامل مع حالات النوبات القلبية والسكتة القلبية؟ اعرف الإجابة

السبت، 24 أغسطس 2019 01:30 ص
كيف تتعامل مع حالات النوبات القلبية والسكتة القلبية؟ اعرف الإجابة كيفية التعامل مع النوبة القلبية والسكتة
كتبت إيناس البنا

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النوبة القلبية والسكتة القلبية هي كلمات تدل على وجود أزمة قلبية، وفي كثير من الأحيان، يخلط الناس بين النوبة القلبية والسكتة القلبية وعلى الرغم من أنها حالات طوارئ طبية متعلقة بالقلب، إلا أن التعامل معها يتم بشكل مختلف وذلك وفقا لتقرير موقع " heart"

 

ما هي النوبة القلبية؟
 

تحدث نوبة قلبية عندما يتم عادةً إعاقة تدفق الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب تجلط الدم أو رواسب الكولسترول، مثل هذا النقص في تدفق الدم إلى القلب يمكن أن يضر عضلة القلب بشكل خطير.

يمكن أن تشمل الأعراض ألم في الصدر، أو أى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين والعنق والظهر والبطن، الشعور بالدوار، التعرق، ضيق في التنفس، الغثيان أو القيء، السعال أو الصفير.

كيفية التعامل مع النوبة القلبية
 

النوبة القلبية تتطلب تقييم طبى خلال ساعة من بدء الأعراض، حيث سيتم حجز الشخص في قسم الطوارئ أو وحدة العناية المركزة للتقييم، وسيخضع لمخطط القلب الكهربائى، وفحص الدم ، وجهاز تخطيط صدى القلب ثنائي الأبعاد.

النوبة القلبية
النوبة القلبية

 

ما هي السكتة القلبية
 

السكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ لوظائف القلب لدى شخص قد يكون مصاب بأمراض القلب، ويحدث هذا عندما يتوقف القلب فجأة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

أثناء السكتة القلبية، لا يذهب الدم إلى الأعضاء الحيوية، وبمجرد عدم وصول الدم للمخ يفقد المريض الوعي ويتوقف التنفس،  يتم تشخيص السكتة القلبية بمجرد غياب الوعي والتنفس وعدم وجود نبض.

يمكن أن يحدث تلف في الدماغ إذا استمرت السكتة القلبية لأكثر من 5 دقائق، ومن المحتمل أن تحدث الوفاة إذا استمرت السكتة القلبية لأكثر من 10 دقائق، وبالتالي  يجب أن الإسعافات الأولية للسكتة القلبية المضي قدما في أسرع وقت ممكن.

السكتة القلبية
السكتة القلبية

 

كيف يتم التعامل مع السكتة القلبية
 

لا يمكن التنبؤ بالسكتة القلبية، ولكن من الضروري معرفة كيفية الاستجابة لمثل هذه الحالة الطارئة، حيث يساعد الإنعاش القلبي الرئوي في الحفاظ على تدفق الدم والتهوية للشخص الذي يعاني من السكتة القلبية.

 

 


النوبة القلبية

السكتة القلبية

انعاش القلب

توقف التنفس

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