كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

كتب محمود طه حسين

فى ضوء تطبيق رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم لبناء الإنسان المصرى من كافة الجوانب، استعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيق توجيهات القيادة السياسية مع اقتراب العام الدراسى الجديد.





"اليوم السابع" يستعرض 10 نقاط مهمة تعمل عليها وزارة التربية والتعليم:

1ـ تطبيق النظام الجديد للتعليم العام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى الابتدائى، فى المدارس الرسمية الحكومية والخاصة لغات، كما يشمل أيضًا النظام الجديد تلاميذ الصف الثالث الابتدائى فى المدارس اليابانية.

2ـ تطوير المناهج وطرق التقويم فى الصفوف الدراسية الأخرى من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.

3ـ يستفيد أكثر من 4 ملايين طفل من النظام الجديد للتعليم فى مرحلة الصفوف الأولى العام الدراسى المقبل.

4ـ تدريب المعلمين على النظام الجديد للتعليم بدأ منذ فترة ومستمر طوال العام الدراسى المقبل، حيث تستهدف الوزارة أكثر من 500 ألف معلم بشكل دورى.

5ـ تفعيل بنك المعرفة المصرى فى جميع المدارس الثانوى لتحقيق أكبر استفادة منه نظرًا لاحتوائه على كميات هائلة من المناهج الدراسية والمعلومات التى يحتاجها الطالب فى دراسته، مع استفادة جميع الصفوف الدراسية منه.

6ـ وضع خطة لانهاء مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول بالتنسيق مع المحافظات والمديريات التعليمية.

7ـ قرابة مليون طالب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام الدراسى المقبل سيتفيدون من النظام الجديد للتعليم وطرق التقييم والامتحانات الإلكترونية التى بدأتها الوزارة العام الدراسى الجارى واستفاد منها قرابة 500 ألف طالب.

8ـ إنهاء مشكلات البنية التكنولوجية للمدارس والتى ظهرت العام الجارى أثناء اختبارات طلاب الصف الأول الثانوى، حيث تم تزويد كافة المدارس الثانوى بجميع الإمكانيات المتاحة والمطلوبة لرفع المستوى التكنولوجى لها.

9ـ طباعة الكتب المدرسية لجميع المراحل أوشك على الانتهاء وستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسى.

10ـ تحديث المناهج الدراسية لبعض الصفوف الدراسية.