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كل ما تريد معرفته عن بياريتز "مدينة الأغنياء".. مكان استضافة قمة الدول السبع

السبت، 24 أغسطس 2019 11:45 ص
كل ما تريد معرفته عن بياريتز "مدينة الأغنياء".. مكان استضافة قمة الدول السبع بياريتز الفرنسية
إيمان حنا

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اليوم السابع بلس

تنطلق اليوم قمة الدول السبع من مدينة بياريتز بفرنسا وتستمر لـ3 أيام، بمشاركة كل من فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، إلى جانب كندا التى انضمت إلى هذا التجمع عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع (G7).

وتعد مدينة بياريتز الحاضنة لقمة السبع هذا العام من أشهر المدن الفرنسية، والتي ذاع صيتها منذ القدم بين أثرياء فرنسا، خاصة بمجال العلاج والاستشفاء بين شواطئها.

إليك أهم المعلومات التى لا تعرفها عن مدينة بياريتز..

ـ أشهر الوجهات الفرنسية، وعرفت بمدينة الأغنياء الذين اجتذبتهم شواطئها لسياحة الاستشفاء.

ـ تقع على ساحل المحيط الأطلسي ،في قسم إقليم الباسك الفرنسي، على مسافة 30 دقيقة من الحدود الأسبانية.

مدينة-بياريتز-1
 

ـ تعد من أشهر المنتجعات على مستوى العالم، حيث عرفها الكثيرون للمرة الأولى من خلال استضافتها لبطولة العالم لألعاب التزحلق في 2017.

ـ وضعتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني في القرن التاسع عشر على خارطة المدن الساحلية الفرنسية.

مدينة-بياريتز-6

ـ أصبحت فى عهد نابليون الثالث مركزا رئيسيا لعقد الاجتماعات السياسية .

ـ تمتاز باحتوائها على العديد من الكنائس والكاتدرائيات الفخمة، والمتاحف الأثرية.

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تمتاز بياريتز بالمأكولات البحرية

ـ تتميز مدينة بياريتز بالعديد من الشواطىء الخلابة والهادئة ومن أشهرها شاطىء كوت ديه باسك، وشاطىء جراندى بلاج.

ـ هناك 16 ملعبًا للجولف داخل دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر حول بياريتز، وهي التي تشهد فعاليات دورة كأس بياريتز للجولف وكذلك المسابقات العالمية الأخرى.

ـ تعد المنارة المحلية من أشهر معالمها السياحية والتى تم بناؤها عام 1834، وتقع في أعلي نقطة من مدينة بيارتنز.

ـ بها أيضا متحف اسياتيكا تعرض به مجموعة مختلفة عن الأعمال الأسيوية، وذلك من خلال شاشات عملاقة، ومن أمثلتها أعمال من الصين والهند وجبال الهيمالايا.


قمة السبع

فرنسا

مدينة بياريتز

بياريتز

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