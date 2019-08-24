كاريكاتير التايمز يسلط الضوء على حرائق غابات الآمازون ويتهم بولسونارو

تناول كاريكاتير صحيفة التايمز البريطانية، المنشور على صفحتها الرئيسية، قضية غابات الآمازون التى تزاداد اشتعالا، على صعيد الحرائق والجدل الخاص بقطعها من أجل الاستثمار وإقامة بعض المشروعات.

وفى الكاريكاتير، على الموقع الإلكترونى للصحيفة السبت، يظهر الرئيس البرازيلى جائير بولسونارو، ممسكا بمنشار وسط غابات الامازون المشتعلة بالنيران ولسان حاله يقول "لا شئ يمكنكم أن تفعلوه معى". وهو ما يشير إلى تأييد الصحيفة لنشاء البيئة فى اتهاماتها لبولسونارو بالتسبب فى الحرائق.

ويتهم نشطاء البيئة الرئيس البرازيلى بالتشجيع على قطع الأشجار وإزالة الغابات المطيرة، التى توصف بأنها رئة العالم، ويصرون على أن الحرائق المشعتلة حاليا ترتبط بشكل وثيق بسياسات بولسونارو، وهو ما ينفيه. وتشهد غابات المطر فى حوض الأمازون، وهى مصدر مهم للأكسجين فى العالم، حرائق عديدة.

وخلال الايام القليلة الماضية تسببت حرائق غابات الامازون فى تهديد أوروبى بإلغاء صفقة تجارية كبرى مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (الميركوسور)، بسبب السياسات البيئية للرئيس البرازيلى. لكن بولسونارو تعهد بنشر قوات لمواجهة الكم الهائل من الحرائق.