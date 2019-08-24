سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 12:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

قصة أغرب من الخيال.. استخراج عنكبوت سام حيا من أذن سيدة أمريكية.. فيديو

السبت، 24 أغسطس 2019 11:57 ص
قصة أغرب من الخيال.. استخراج عنكبوت سام حيا من أذن سيدة أمريكية.. فيديو العنكبوت السام - صورة أرشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجربة غريبة مرت بها سيدة أمريكية بعد أن شعرت بأصوات مزعجة داخل أذنها دون أن تعلم ما هو مصدر هذا الصوت، ولكن كانت المفاجأة المرعبة لها وجود عنكبوت من نوع سام يتحرك داخل أذنها حيث نجح الأطباء فى استخراجه قبل أن يلدغها ويسبب لها فى مشاكل صحية خطيرة.

عنطبوت سام
العنكبوت السام

سوزي توريس سيده خمسينية شعرت بضجيج وأصوات مزعجة وظنت  أن لديها ماء في أذنها، وتوجهت إلى المستشفي لإجراء الكشف الطبى لإجراء بعض الفحوصات، وعند الفحص كانت المفاجأة، حيث عثر مساعد طبي على عنكبوت ذو لون بني في أذنها، وهى من بين أربعة أنواع فقط من العناكب في أمريكا الشمالية التى تعتبر عناكب سامة  على البشر وتسببت فى  وفاة شخص أو اثنين فقط في الآونة الأخيرة.

وتعيش تلك السيده فى ولاية ميسوري الأمريكية، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "ديلى ميل"، وقالت أنها شعرت بالرعب بعد معرفتها  أن الضجيج المزعج الذى كانت تشعر به في أذنها كان لعنكبوت بنى سام.

سيده امريكية

و لحسن الحظ تمكن الأطباء من إخراج العنكبوت من أذن توريس، ويبلغ حجم العنكبوت ما بين 0.6 و 2 سم ، كما يحمل  العنكبوت البني أو عنكبوت الكمان سمًا مميتًا في لدغته.

ويمكن أن تسبب اللدغات مرضًا جهازيًا يؤدى للشعور بالحمى والقشعريرة والغثيان وآلام المفاصل والضعف، وفي حالات نادرة الدخول فى غيبوبة.

 

وتشير بعض الدراسات إلى أن ما يصل إلى 37 % من الأشخاص الذين تعرضوا للعض من العناكب الارتدادية يصابون بنخر الجلد، ولكن 14 في المائة منهم فقط يصابون بالمرض المرتبط بالعض.

والعناكب ذات اللون البني  شائعة في أجزاء من الجنوب والجنوب الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية،  بما في ذلك أوكلاهوما وتكساس ولويزيانا وأركنساس وميسوري ومسيسيبي وألاباما وأجزاء من جورجيا وتينيسي وكنتاكي وأوهايو وإنديانا وإلينوي وإيوا ونبراسكا، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت في مراكز مكافحة السموم في فلوريدا أن 844 لدغة من  هذا العنكبوت تم الإبلاغ عنها في غضون ست سنوات، وحدثت حالة وفاة واحدة أو اثنتين فقط نتيجة لدغات العنكبوت البني.


واقعه غريبه

عنكبوت سام

الم الاذن

استخراج عنكبوت من اذن سيده

وقائع نادره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ديلى ميل: تغير المناخ خطر يهدد الحجاج الموسم القادم.. دراسة تحذر من مخاطر ارتفاع الحرارة والرطوبة فى هذا التوقيت من عامى 2019 و2020. وتؤكد : العامان الأصعب على الأراضى المقدسة.. وهذه تقديرات الأزمة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:15 م

صديقة رئيس وزراء بريطانيا ممنوعة من دخول أمريكا.. "ديلى ميل" تكشف التفاصيل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:41 م

ديلى ميل:"الكيمتشى" طبق شعبى كورى يستخدم كعلاج فعال للصلع عند الرجال

السبت، 17 أغسطس 2019 06:30 م

ديلى ميل: ترصد فشل زعيم "العمال" البريطانى فى الوصل لمنصب رئيس الوزراء

الخميس، 15 أغسطس 2019 05:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة