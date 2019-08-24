الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتجديد تعيين أمين عام مجلس الوزراء لمدة عام السبت، 24 أغسطس 2019 05:35 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019. نشر القرار بالجريدة الرسمية. السيسي الجريدة الرسمية قرار جمهوري امين عام مجلس الوزراء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تزامنا مع مشاركة السيسى بقمة السبع.. شاهد أبرز إشادات الولايات المتحدة بمصر السبت، 24 أغسطس 2019 03:55 م شاهد.. السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع السبت، 24 أغسطس 2019 12:01 م الرئيس السيسى يهنئ أوروجواى بيوم الاستقلال السبت، 24 أغسطس 2019 11:45 ص كيف يقود الرئيس السيسى ثورة فى المحليات؟ ..تصريحات الرئيس أرضية مهمة لإحداث ثورة كاملة فى نظام الإدارة المحلية .. تشخيص دقيق لمشكلة الإدارة وحماية حق الدولة والمواطن.. التأكيد على أهمية إنجاز قانون المحليات السبت، 24 أغسطس 2019 11:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟ مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة" بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى المزيد من Trending Plus
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