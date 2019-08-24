قرار جمهورى بتجديد تعيين أمين عام مجلس الوزراء لمدة عام

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.