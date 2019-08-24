قبل ما تستخدم الوصفات الشعبية.. اعرف من الآمن تناول الزيوت الطبيعية أم لا

كتبت إيناس البنا

يعتبر بعض الناس أن تناول الزيوت الأساسية يشكل خطورة، وهناك الكثير من الالتباس الذي يحيط بتناول الزيوت الأساسية وهل هو آمن أم لا.

الزيوت الأساسية وفقا لتقرير موقع "healthywa" ليست سوى زيوت طبيعية مركزة يتم استخراجها عضويا من النباتات، تحتوي الزيوت الأساسية على الكثير من النباتات النشطة، والنكهات والعطور الطبيعية للنباتات التي يتم استخراجها منها.

هذه الزيوت قوية للغاية للعديد من القضايا المتعلقة بالصحة، ويعتقد الخبراء أن تناول الزيوت الأساسية في شكلها المخفف المناسب والنسبة المنظمة لها آمنا، ولكن الاستخدام الموضعي والاستهلاك الفموي مختلفان عن بعضهما.



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