فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

كتب ـ محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية و التعليم للعام الدراسى الجديد 2019/2020 الذي يشهد تطبيق النظام الجديد على تلاميذ الصفوف الأولى فى المدارس الحكومية والخاصة اللغات والذين يصل عددهم لـ4 ملايين تلميذ يستفيدون بهذا النظام، وتشمل استعدادات وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات تتلخص فى الفيديو التالى:

1ـ تطبيق النظام الجديد للعام 2019، 2020

على تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأول

والثانى الابتدائى فى المدارس الحكومية والخاصة لغات.

2ـ تطوير المناهج وطرق التقويم بالصفوف الدراسية من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الإعدادى.

3ـ 4 ملايين تلميذ يستفيدون من النظام الجديد بالصفوف الأولى العام الدراسى المقبل.

4ـ تدريب المعلمين على النظام الجديد بدأ منذ فترة ومستمر طوال العام الدراسى المقبل

5ـ تفعيل بنك المعرفة المصرى فى جميع المدارس الثانوى لتحقيق أكبر استفادة

6ـ وضع خطة لإنهاء مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول.

7ـ قرابة مليون طالب فى الصفين الأول والثانى الثانوى سيستفيدون من النظام الجديد.

8ـ إنهاء مشكلات البنية التكنولوجية للمدارس.

9ـ طباعة الكتب المدرسية لجميع المراحل توشك على الانتهاء.

10ـ تحديث المناهج الدراسية لبعض الصفوف الدراسية.