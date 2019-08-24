فيديو.. متطوعون لدى صندوق الإدمان يصممون مشروعات لمكافحة تعاطى المخدرات

كتب مدحت وهبة

شارك الشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بتصميم مشروعات بأنفسهم تعتمد على مكافحة تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان، أن هذه المشروعات سينفذها الشباب فى 10 محافظات مختلفة وأن ذلك يعد لأول مره بأن يقوم الشباب بتصميم المشروعات بسواعدهم وسيقوم الصندوق بتمويلها للبدء فى التنفيذ خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى

وكان عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى قد أعلن عن اختيار الصندوق لعدد "10 مشروعات وقائية" رائدة صممها الشباب بأنفسهم خلال جلسات المعسكر التدريبى لتطوير قدرات الهياكل الإدارية لوحدات التطوع لدى الصندوق على مستوى الجمهورية تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا " تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى فى إطار اليوم العالمى للشباب، لافتا إلى أنه لأول مره يقوم الشباب بتصميم المشروعات بسواعدهم وسيقوم الصندوق بتمويلها للبدء فى التنفيذ خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى وقام مساعد الوزيرة بتكريم الشباب المشاركة فى المعسكر والمشروعات الفائزة.