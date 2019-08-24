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عودة 4600 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد اداء مناسك الحج

السبت، 24 أغسطس 2019 09:20 م
عودة 4600 حاجاً من الأراضى المقدسة بعد اداء مناسك الحج عودة الحجاج -ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطارا القاهرة وبرج العرب الدوليين، اليوم السبت، 4 آلاف و600 حاج قادمين من الممكلة العربية السعودية على متن 22 رحلة جوية لشركة مصر للطيران، وذلك ضمن الجسر الجوي للشركة الوطنية لعودة حجاج بيت الله الحرام الي ارض الوطن .
 
 
وسيرت الشركة 22 رحلة جوية قادمة من جدة والمدينة المنورة، بمعدل 11 رحلة من جدة لعودة 2400 حاجًا، و 11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 حاجا من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا وقرعة الغربية وسوهاج والاسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.
 
 
الجدير بالذكر، إنه بنهاية رحلات اليوم السبت، تكون شركة مصر للطيران نقلت 48 الف و 500 حاجًا من الأراضى المقدسة على متن 223 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل .
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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