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عودة حجاج جمعيات المنيا وبنى سويف من الأراضى المقدسة

السبت، 24 أغسطس 2019 01:10 م
عودة حجاج جمعيات المنيا وبنى سويف من الأراضى المقدسة عودة حجاج بيت الله الحرام
كتب مدحت وهبة

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يعود اليوم السبت، العديد من حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات المنيا وبنى سويف والبحيرة من الأراضى المقدسة بعد انتهاء مناسك الحج على أن يستمر تفويج الحجاج حتى 30 أغسطس الجارى.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.


التضامن

حجاج الجمعيات

عودة حجاج المنيا وبنى سويف

تفويج حجاج الجمعيات من الاراضى المقدسة

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