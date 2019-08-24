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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

السبت، 24 أغسطس 2019 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة فى شعبة العلمى "علوم – رياضيات" الامتحان فى مادة الكيمياء بإجمالى 30256 طالبًا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4778 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالى 4 طلاب، وفى مادة الفلسفة بإجمالى طالب واحد.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبًا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.


التربية والتعليم

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امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

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