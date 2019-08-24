ضبط 713 هاربا و29 قطعة سلاح وتنفيذ 1602 حكم فى سوهاج وأسوان

أسوان - صلاح المسن - سوهاج محمود مقبول

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان. تضمنت الجهود ضبط 713 ا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 160 هاربا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 22 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 367 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 162 محكوما عليهم فى جنح المخالفات، تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وفى سوهاج شنت الأجهزة الامنية بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن حملة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها والهاربين من أحكام قضائية.

جاءت الحملة فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم عن ضبط 29 قطعة سلاح غير مرخصة تم ضبط 3 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدره 50 جنيها وهاتف محمول وتوك توك بدون لوحات معدنية حيازة المتهم محمد ش ع ع 29 عامل ومقيم قسم طهطا وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتم ضبط قطعتى متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم عنانى م ع ك 30 سنة عامل ومقيم مركز سوهاج بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط المتهم مصطفى ا م م 32 سنة سائق توك توك ومقيم بندر طهطا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى " سرقة " وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط "9" أحكام وتم تنفيذ " 1602 " حكم قضائى.

وأنهت الحملة أعمالها بتحرير 534 مخالفة مرورية وضبط 47 قضية تموينية منها ضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 3" قضايا عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس و" 3 " قضايا عدم تقديم الإخطار الشهرى عن كمية البوتاجاز و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 5 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضية تجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية.

تم التنسيق وفرع الأمن العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار الاستمرار فـى القيام بحملات مماثلة.