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وبحوزتهم 7 بنادق آلية..

ضبط 12 شخصا بمشاجرة بأسيوط أصيب فيها 3 أشخاص لخلافات النسب والمصاهرة

السبت، 24 أغسطس 2019 01:44 م
ضبط 12 شخصا بمشاجرة بأسيوط أصيب فيها 3 أشخاص لخلافات النسب والمصاهرة المتهمون والمضبوطات
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 12 شخصا طرفى مشاجرة أصيب بسببها 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بسب خلافات بينهما بسبب النسب والمصاهرة .

وكان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز شرطة أبنوب ووجود مصابين بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما بسبب النسب والمصاهرة وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين إصابة " ف. ك. خ " 25 سنة مزارع مصاب بطلق نارى أدى إلى فتحتى دخول وخروج بالفخذين ،و " ح .ك .خ" 30 سنة مزارع مصاب بطلق نارى أدى إلى فتحة دخول من الناحية اليمنى بالبطن وخروج من الناحية اليسرى " طرف أول " وإصابة " ن .ص .أ 34 سنة مزارع مصاب بطلق نارى بالذراع الأيمن" طرف ثان " وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتم ضبط بندقيتين آليتين .

المتهمين
المتهمين

ومن جهته كلف اللواء أسعد الذكير نائبه  لقطاع الجنوب والشرق ، ومساعده لفرقة الشرق والعميد أحمد الراوى  مباحث المديرية والعميد أحمد عبد الحفيظ مأمور المركز و والمقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب وضباط وحدة المباحث مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي  بشن حملة مكبرة على طرفي الخصومة أسفرت عن ضبط  " ص. ا .ع بحوزته بندقية آلية، و "  م. ا. ع"67  سنة فلاح  بحوزته بندقية آلية ،و " ط. ع .م .ح "40  سنة فلاح بحوزته بندقية آلية،و " ع. ع ." 35  سنة فلاح بحوزته بندقية آلية " طرف اول ،و "  ص .إ خ. "  38 سنة فلاح و بحوزته بندقية آلية ،و "  ك .خ .ص "51  سنة فلاح بحوزته بندقية آلية ،و " ج .ك. خ " 25  سنة فلاح  بحوزته بندقية آلية.

 كما تم ضبط وإحضار كلاً من " ع . ع "  60 فلاح  ،و  " ت. ص. " 30  سنة فلاح ،و " ع .ص .خ" 38  سنة فلاح ، و "  ص .خ .ص " 51  سنة فلاح،و " ع. ص .خ " 26  سنة فلاح مقيمين جميعاً المعابدة الشرقية -دائرة المركز وتحررت المحاضر اللازمة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

 

 

 
 
 
 

 

 


مديرية امن اسيوط

حملات امنية

قرية المعابدة

مشاجرة بقرية المعابدة

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