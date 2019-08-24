ضبط نصف طن أسمدة ومبيدات محظور تداولها فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سيارة بداخلها كمية من الأسمدة والمبيدات وزنت حوالى نصف طن محظور تداولها لخطورتها على الصحة العامة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد الدكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد تجار الأسمدة والمبيدات بتوزيع كميات من الأسمدة والمبيدات المحظور تداولها لخطورتها على الصحة العامة واستخدام السيارة رقم (م س ص 9627) فى توزيعها على المحلات داخل محافظة الإسماعيلية .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبط السيارة المتحرى عنها قيادة "أحمد.ع.ع"22 عاما تاجر مقيم المنوفية وبتفتيش السيارة تم ضبط 217 عبوة مختلفة الأنواع والأوزان من الأسمدة والمبيدات المحظور تداولها لخطورتها على الصحة العامة تزن حوالى نصف طن تقريبا. تم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 4914 لسنة 2019 جنح قسم ثان الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.