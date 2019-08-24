ضبط كيلو وربع من مخدر الشابو داخل مسكن عامل بجرجا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الشابو بلغت حوالى كيلو وربع داخل مسكن عامل يقيم بدائرة المركز.

كان اللواء حسن محمود نائب المدير لقطاع الجنوب، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات باتخاذ عامل لمسكنه فى عملية الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وقاده المقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث المركز، وتم تكليف الرائد عزت سليمان والنقباء حاتم عبدالحق وأحمد مصطفى وعماد أبوسحلى معاونو مباحث المركز بإستهداف مسكن المتحرى عنه "محمد . م . م" 35 سنة ويقيم بدائرة المركز.

تم استهداف منزل المتحرى عنه وتم ضبط 3 لفافات كبيرة الحجم بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر تزن حوالى 1250 جرام تقريبا بمسكنه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.