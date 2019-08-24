ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

كتب ـ محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما كمية من مخدرى الهيروين والحشيش بقصد الاتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية- سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (16 جرام لمخدر الهيروين - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية - سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال إستقلاله دراجة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (150جرام لمخدر الحشيش - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.