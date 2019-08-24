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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو بالإسماعيلية

السبت، 24 أغسطس 2019 02:06 م
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو بالإسماعيلية سلاح نارى - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "طبنجة 9مم" و3 طلقات من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر بدائرة مركز القصاصين.

كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد احمد جمال رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه، بالقبض على المتهم "وليد.ب.م" 39 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز القصاصين، بحوزته سلاح نارى " طبنجة 9 مم" مطموسة الأرقام و3 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

 


الاسماعيلية

اسلحة نارية

امن الاسماعيلية

فرد خرطوش

مخدر البانجو

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