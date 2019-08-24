ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 2 كيلو ونصف مشغولات ذهبية

كتبت ــ رحاب نبيل

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، بحوزة راكب عراقي قادم من تركيا.

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة النيل للطيران، والقادمة من صبيحة بتركيا اشتبه الأستاذ نميرى عبد الرحمن مأمور اللجنة الجمركية في راكب عراقي الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 2 كيلو ونصف من المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة.

قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.