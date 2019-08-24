سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 2 كيلو ونصف مشغولات ذهبية

السبت، 24 أغسطس 2019 02:45 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 2 كيلو ونصف مشغولات ذهبية مطار القاهرة الدولي
كتبت ــ رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، بحوزة راكب عراقي قادم من تركيا.
 
صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة النيل للطيران، والقادمة من صبيحة بتركيا اشتبه الأستاذ نميرى عبد الرحمن مأمور اللجنة الجمركية في راكب عراقي الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 2 كيلو ونصف من المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة.
 
قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

تهريب

مشغولات ذهبية

الجمارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة