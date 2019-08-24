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ضبط تاجر بحوزته 3940 علبة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر فى الشروق

السبت، 24 أغسطس 2019 02:14 م
ضبط تاجر بحوزته 3940 علبة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر فى الشروق سجائر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر بحوزته 3940 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالشروق، وحرر محضر بالواقعة

 

ونجح ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، من ضبط "أشرف. م"، 39 سنة، تاجر اثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته 195 خرطوشة سجائر، 199 خرطوشة سجائر بإجمالى 3940 علبة سجائر، وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مبلغ مالى 36 ألف جنيه

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 


مباحث القاهرة

ارباح غير مشروعة

سجائر مهربة

الشروق

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