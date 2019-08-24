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صور.. محافظ سوهاج يحيل مسئول مواقف جرجا للتحقيق

السبت، 24 أغسطس 2019 10:43 م
صور.. محافظ سوهاج يحيل مسئول مواقف جرجا للتحقيق جولة محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج فى جولة ليلية مفاجئة، مساء اليوم، بعض شوارع حى غرب سوهاج، ومدينة جرجا للوقوف على مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ بدأ جولته الليلية المفاجئة بتفقد شارع الكورنيش الغربي، وشارع الجرجاوية، وميدان الكردى بحى غرب، حيث وجه ادارة مرور سوهاج، برفع السيارات المركونة بالكورنيش، كما وجه برفع الإشغالات وتيسير حركة المارة من السيارات والمواطنين بشارع الجرجاوية وميدان الكردي.

وأضاف أن المحافظ توجه إلى مدينة جرجا حيث وجه مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا برفع القمامة من مقلب وسيط إلى المقلب الرئيسى بالتنسيق مع مركزى البلينا والمنشاة للإستعانة بالمعدات اللازمة من قلابات ولوادر، موجها أيضا بإزالة مقلب شرق السكة الحديد.

ولفت "التوني" إلى أن المحافظ أحال مسئول إدارة المواقف بجرجا للتحقيق، لرصد موقف عشوائى بمدخل المدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع سائقى "الميكروباصات"، ثم تفقد المحافظ موقف جرجا لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع الملصقات، وتحدث مع المواطنين، لافتاً الى مصادرة دراجة نارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية.

 

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (2)
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (2)

 

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (3)
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (3)

 

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (6)
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (6)

 

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (9)
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (9)

 

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (16)
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج بجرجا (16)

 


محافظ سوهاج

موقف جرجا

اشغالات

رفع القمامه

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