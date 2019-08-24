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صور.. غرق طفلين فى مروى مائى بمركز الحسينية بالشرقية

السبت، 24 أغسطس 2019 11:16 م
صور.. غرق طفلين فى مروى مائى بمركز الحسينية بالشرقية طفل الغريق
الشرقية - إيمان مهنى

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سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية بعد وفاة اثنين من أبنائها وإصابة اثنين آخرين أثناء الاستحمام رفقة آخرين داخل مروى خاص للرى.

تحفظت مشرحة مستشفى الحسينية، على جثتى طفلين من قرية الاخيوة، تحت تصرف النيابة، فيما جارى إسعاف طفلين آخرين من المصابين.

وأوضح شاهد عيان، أن 7 من الأطفال القرية كانوا يلهون بالاستحمام فى مجرى مائى عمقه 7 أمتار بطول 50 مترا، فغرق أحدهم فحاول الآخرون إنقاذه فغرق الطفلين كريم أشرف، عبدالله محمد عبد المجيد بالمرحلة الإعدادية وتم إنقاذ اثنين آخرين بمعرفة الأهالى وتم نقلهم للمستشفى.

 وأضاف على الصناديلى رئيس مدينة الحسينية، أن المروى الذى شهد الحادث هو خاص إقامة الأهالى لتخزين مياه للرى لتوفير مياه لرى الأرض، وهو ليس تابع للرى او للزراعة، مشيرا لـ"اليوم السابع"، أنه فور تلقى اشارة بالواقعة، كلف صبحى النجار رئيس الوحدة المحلية بالأخيوة بالتوجه لمكان الحادث وعمل تقرير لرفعة المحافظ الدكتور ممدوح غراب واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 
 
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الشرقية

اخبار الشرقية

الأخيوة

الحسينية

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