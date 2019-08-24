صور.. ضبط 4 مخازن مواد غذائية بداخلها 18 طن سلع مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 4 مخازن بداخلها 18 طن دقيق ومواد غذائية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط"عادل. ح. ق" 35 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية بالبساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن 9 أطنان دقيق وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط التموين، من ضبط "عيد. ف. ح" 42 سنة مسئول عن مخزن مواد غذائية فة البساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته 7 طن دقيق فاخر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجح رجال التموين، "عبد الرحمن. إ. ص" مسئول عن مخبز بلدى فى حلوان، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصًا للمخبز عمله بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وعثر بداخل المخبز على 1.250 طـــن دقيق بلدى مدعم استخراج 82% وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير شروعة.

وتمكن ضباط التموين من ضبط "عيد. ح. م" 25 سنة مسئول عن مخزن تابع لمحل فى منشأة ناصر، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 500 كيلو مكرونة، 125 كيلو أرز " منتهى الصلاحية " و250 كيلو دقيق بلدى مدعم و200 كيلو عدس، 140 كيلو زيت طعام ووجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى إعداد المأكولات وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.