صور.. حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح

مطروح – حسن مشالى

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، من الشوارع الرئيسية بالمدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق وفرض الانضباط للشارع بتوجيهات من اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.

ويشرف على حملات إعادة الانضباط للشوارع، اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، وتمكنت الحملة من إزالة الإشغالات من شارع إسكندرية وكورنيش المدينة وتحرير 6 مخالفات، بمشاركة وإشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق وإدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة.