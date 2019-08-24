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صور.. حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح

السبت، 24 أغسطس 2019 11:10 م
صور.. حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع مرسى مطروح جانب من الحملة
مطروح – حسن مشالى

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شن مجلس مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم السبت، حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين، من الشوارع الرئيسية بالمدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق وفرض الانضباط للشارع بتوجيهات من اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح.

ويشرف على حملات إعادة الانضباط للشوارع، اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، وتمكنت الحملة من إزالة الإشغالات من شارع إسكندرية وكورنيش المدينة وتحرير 6 مخالفات، بمشاركة وإشراف نواب رئيس المدينة وشرطة المرافق وإدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة.

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (8)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (8)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (9)
حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (9)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (10)
حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (10)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (11)
حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (11)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (12)
حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (12)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (13)
حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (13)

حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (7)
حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين (7)

 


محافظة مطروح

ازالة الاشغالات

الباعة الجائلين

مجلس مدينة مطروح

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