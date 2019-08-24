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صور.. حملات نظافة ورفع الإشغلات بشوارع العمرانية وتطوير شارع المريوطية

السبت، 24 أغسطس 2019 04:23 م
صور.. حملات نظافة ورفع الإشغلات بشوارع العمرانية وتطوير شارع المريوطية حملات نظافة ورفع الإشغلات بشوارع حى العمرانية
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لحى العمرانية بمحافظة الجيزة، برئاسة محمد نور، عدد من الحملات المتنوعة تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق نائب رئيس الحى، لرفع الإشغالات وأخرى للنظافة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة

وأسفرت الحملات عن رفع كفاءه ونظافة ورفع مخلفات وتجريد وتوسعة وتركيب بالدورات وانترلوك بشارع ابن أبى ربيعة المتفرع من شارع الهرم، كما تم شن حملة مسائية تم رفع اشغالات المحال التجارية والمقاهى التى تعوق الطريق العام والتى تدار بدون ترخيص بشوارع الهرم وضياء والمطبعة وفيصل وأحمد لطفى السيد والعشرين وعبد الناصر وإيداع المضبوطات بمخزن الحى. 

 

وفى السياق تم تفقد أعمال تطوير شارع المريوطية تمهيد للرصف بلجنة مشكلة برئاسة مدينة الجيزة وحى العمرانية ومديرية الطرق وشبكات الكهرباء والمياه

كما تم رفع مخلفات وتجريد ونظافة الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الهرم بحى العمرانية بالتنسيق مع هبه النظافة والتجميل والمتعهدين بنطاق الحى، كما تم رفع اشغالات أمام مسجد الحسينية بكوبرى العمرانية

 

 

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الجيزة

اشغالات المقاهي

العمرانية

شارع الهرم

فيصل

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