صحيفة صباح التركية: رجل يطعن زوجته فى المستشفى بعد إنجابها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شهدت مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا اليوم، السبت حادثة مروعة، إذ قام رجل بطعن زوجته التي أنجبت حديثا في مناطق متفرقة في جسمها داخل غرفتها بالمستشفى، وفقا لصحيفة صباح التركية.

ولم تشر الصحيفة إلى السبب أو مزيدا من تفاصيل الواقعة، إذ اكتفت بالقول أنه تم وضع المجنى عليها في غرفة العناية المركزة، وألقى القبض على الجانى للتحقيق معه.

غير أن الصحيفة التركية قالت أن ردود الأفعال لم تهدأ بين نشطاء أتراك على مواقع التواصل الإجتماعى بعد سلسلة حوادث عنف شدتها البلاد ضد المرأة، وسيطر الغضب وحزن علي الشعب التركي، وسط دعوات مثارة لضرورة إيقاف العنف ضد النساء.