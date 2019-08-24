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شهود عيان عن غرق سائق بالصف: "كان بيغسل التوك توك"

السبت، 24 أغسطس 2019 10:29 ص
شهود عيان عن غرق سائق بالصف: "كان بيغسل التوك توك" غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قال شهود عيان، فى حادث غرق شاب بنهر النيل بالصف، أن الضحية يعمل سائق توك توك، وهو أكبر أشقائه، والمسئول عن الإنفاق على أفراد أسرته.

أضاف شهود العيان، أن الشاب أثناء غسله للتوك توك الخاص به، توجه لإحضار مياه من النيل، بواسطة "جركن"، إلا أنه اختل توازنه، وسقط بالمياه، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وذكر شهود العيان، أن عدد من المواطنين، حاولوا إنقاذه، فور غرقه، وتمكنوا من انتشاله، إلا أنه كان قد فارق الحياة.

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مرصع شاب يدعى "إسلام.م" غرقا لعدم إجادته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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