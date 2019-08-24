سقوط موظف بالمعاش وعامل لتنقيبهما عن الآثار أسفل منزل فى الدرب الأحمر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض موظف بالمعاش وعامل لتنقيبهم عن الأثار أسفل منزل بالدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لقسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الأثار بعقار بعطفة السروجية، وانتقلوا علي الفور وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط " ا . ف" ، 53 سنة، بالمعاش ، و"أحمد . س . أ" ، 38 سنة، عامل حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 متر وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور كهربائى، 5 مواتير شفط مياه ، سلم خشبى، كمية من الأحبال، مطرقة، عتلة حديدية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.