سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 02:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط موظف بالمعاش وعامل لتنقيبهما عن الآثار أسفل منزل فى الدرب الأحمر

السبت، 24 أغسطس 2019 02:12 م
سقوط موظف بالمعاش وعامل لتنقيبهما عن الآثار أسفل منزل فى الدرب الأحمر التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض موظف بالمعاش وعامل لتنقيبهم عن الأثار أسفل منزل بالدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وردت معلومات لقسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الأثار بعقار  بعطفة السروجية، وانتقلوا علي الفور وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط " ا . ف" ، 53 سنة، بالمعاش ، و"أحمد . س . أ" ،  38 سنة، عامل حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما ، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 متر  وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور كهربائى، 5 مواتير شفط مياه ، سلم خشبى، كمية من الأحبال، مطرقة، عتلة حديدية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة

تنقيب عن اثار

الدرب الاحمر

منزل بالدرب الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة