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سقوط شقيقين وموظف انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة محصل فى الخليفة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:03 م
سقوط شقيقين وموظف انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة محصل فى الخليفة انتحال صفة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على شقيقان وموظف انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة محصل بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من  "عادل. أ. م" ،صاحب كشك،  بأنه اثناء تواجده بالكشك ملكه فوجئ بـ3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" أدعوا بأنهم رجال شرطة، وطلبوا منه الإطلاع على كاميرات المراقبة لرصد إحدى السيارات  السابق مرورها، من أمام الكشك لقيام قائدها بارتكاب واقعة سرقة وارتيابه في أمرهم .
 
وتمكن ضباط  مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وتبين أنهم كل من" ا. ع. ا"  43 سنة منجد وبحوزته طبنجة صوت وطلقتين ، و"ك. ع. ا" 40 سنة منجد ومقيم بذات العنوان " شقيق الثاني " ، و"ع. م. ا" 25 سنة موظف. 
 
وبمناقشتهم قرر الأول بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة ب" يوسف. م. م" ، 43 سنة ،محصل بشركة  لتصنيع اللحوم ومقيم ايتاى البارود / بحيرة، وعلمه بقيامه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المحال التجارية، بمحل الضبط لتوريدها  للشركة عمله، فاختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال الصفة" واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وفي سبيل ذلك توجهوا للكشك الكائن بمحل الضبط منتحلين صفة رجال شرطة لفحص كاميرات المراقبة وتحديد السيارة التي يستقلها سالف الذكر حال قيامه بتحصيل المبالغ المالية، وبمواجهة المتهمان الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم ، والعرض علي  النيابة العامة.

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الخليفة

سرقة محصل

انتحال صفة

ضابط مزيف

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