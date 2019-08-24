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سقوط شقيقين وعاطل بحوزتهم مخدرات وسيارة مسروقة بعد مطاردة مثيرة بالسلام

السبت، 24 أغسطس 2019 02:57 م
سقوط شقيقين وعاطل بحوزتهم مخدرات وسيارة مسروقة بعد مطاردة مثيرة بالسلام كلبش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على شقيقين وعاطل بحوزتهم مخدرات وسيارة مسروقة بعد مطاردة مثيرة بشوارع السلام، وحرر محضر بالواقعة

 

واشتبهت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان، فى سيارة ميكروباص تحمل أرقام ق ر ط 9465 بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص، وفور الاقتراب منهم حاولوا الفرار، إلا أنه تمكن من استيقاف السيارة وضبطهم تبين أنهم كل من "رضا. م. ع" 26 سنة عاطل، ضبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 3 جرامات، وشقيقة "إسلام. م. ع" 28 سنة، و"أحمد. ع. ع" 28 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 4783 لسنة 2012م السلام ثان "مخدرات" وبحوزتهم 3 مفتاح مصطنع وبالكشف الفنى عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 27183 لسنة 2019م جنح المرج بتاريخ 13/8/2019م بلاغ "أحمد. ش"، 37 سنة، صاحب مكتب رحالات.

 

 وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة السيارة باسلوب "المفتاح المصطنع" واقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى، باستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهم بالسرقة، وأمر اللواء علاء سليم مدير المباحث بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

حيازه مخدرات

السلام

جريمة سرقة

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